Le “Collisioni” fra concerti e letteratura

S’intitola “Mixtape”, un po’ come le vecchie compilation di musica anni Ottanta, l’edizione 2019 di “Collisioni”, il festival “agri-rock”, fondato da Filippo Taricco che compie undici anni. Per un mese, dal 17 giugno al 17 luglio, le colline di Barolo (riconosciute patrimonio Unesco) saranno al centro della vita culturale e musicale italiana. Un cartellone ricco e non solo di concerti, tra dibattiti e incontri che animeranno le vie della cittadella del vino e delle varie discipline che troveranno un punto di “collisione”. Gli appuntamenti clou sono spalmati nel fine settimana tra sabato 6 e domenica 7 luglio, quando nella terra del re dei vini arriveranno Vip e personaggi di tutti i settori. Per la letteratura, John Irving oltre a Roberto Saviano e Mauro Corona, per il cinema Luca Argentero e Stefano Accorsi. Gli ospiti musicali invece rispondono ai nomi del vincitore di Sanremo 2019 Mahmood (protagonista del concerto del 7 luglio), mentre il giorno prima sarà di scena il grande Al Bano con la sua voce eternamente cristallina.

Il pop sarà comunque presente in questo weekend delle meraviglie, grazie a nomi quali Loredana Bertè, Paola Turci, Il Volo, Carl Brave, Frankie Hi Nrg, Nina Zilli, Daniele Silvestri, Ornella Vanoni. Per la tivù gli ospiti di punta sono Simona Ventura, da poco rientrata al timone di “The Voice”, Giorgio Panariello, Ezio Greggio, Selvaggia Lucarelli, Paolo Ruffini e Francesca Reggiani. Molti anche i nomi del giornalismo scritto e parlato, Enrico Mentana, Marco Travaglio, Massimo Giletti, Beppe Severgnini. Tra gli autori letterari di successo da citare ancora Chuck Palahniuk, creatore di un best seller come “Fight club”, oltre a Claudio Magris, senza dimenticare il francese Emmanuel Carrére, Jonathan Coe, Valerio Massimo Manfredi e Vittorio Sgarbi. Il cinema italiano è “difeso” da Ambra Angiolini e Luca Argentero. Anche quest’anno, non mancherà il palco “Wine & Food”, dedicato a degustazioni ed assaggi. Ad aprire la serie di concerti lunedì 17 giugno, sarà invece Eddie Vedder, leader dei Pearl Jam e voce simbolo del “grunge” anni Novanta. Il 4 luglio ecco Liam Gallagher, che tra liti e momenti di pace col fratello Noel, fa rimpiangere gli Oasis. Uno speciale quartetto italiano ovvero Carl Brave, Max Gazzé, Daniele Silvestri e Rkomi è al centro del concerto di venerdì 5 luglio. Il giorno successivo, riflettori puntati sul pop-rock giovane dei Maneskin e l’hip-hop “colto” di Salmo. Ospiti internazionali domenica 7 luglio, quando in provincia di Cuneo, “atterreranno” i Thirty Second To Mars.

La settimana successiva si apre mercoledì 10 luglio con i Macklemore e il 13 si sogna grazie al pop d’autore firmato Calcutta, direttamente da Latina. Ancora rock anni Novanta-Duemila per la chiusura di martedì 16 luglio. Ospite di lusso Thom Yorke, leader dei Radiohead e raffinato sperimentatore di suoni (www.collisioni.it).