Le Cose di Elisabetta – La seduzione della nuova ricca collezione estiva

Biancheria intima, lingerie, underwear ma anche abiti prêt-à-porter: è ricca la collezione de “Le cose di Elisabetta” in via Umberto Cosmo 5/A. Elisabetta, la titolare, ha ormai un rapporto consolidato con le migliori aziende del settore e propone corsetteria, slip, calze, collant, pigiami e camicie da notte per donna, uomo e bambino con taglie che arrivano fino alla 54, oltre a costumi, teli bagno, parei e abitini dal rapporto qualità-prezzo assolutamente da scoprire. E per la corsetteria e i costumi ci sono anche coppe conformate (che in pochi hanno), dedicate alle donne dalla taglia un po’ più abbondante.

Inoltre c’è un angolo dedicato alla bigiotteria, compresa la riparazione, e ogni mese promozioni particolari: fino al 30 giugno per esempio sconti su pigiami e costumi.

Il negozio è aperto da lunedì (solo pomeriggio) a sabato con orario 9.30-12.30, 15,30-19.30.

Contatti: 011.8195859