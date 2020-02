Le crudeli luci del venerdì sera non si accenderanno mai più

Chissà se Boobies, dietro la porta della sua cella, è sincero quando dice che ora è in pace con se stesso oppure sogna che si riaccendano ancora una volta, una sola, quelle dannate luci del venerdì sera. Quando era un idolo del football. E aveva ancora un futuro radioso davanti, era lì a portata di mano.

E come lui tanti altri: il quaterback ora padre di famiglia, il line baker, il coach finito a fare il piazzista di tabelloni segnapunti. Perché si era famosi, perché la città impazziva, perché si vinceva. O forse, più semplicemente, perché si era giovani, dannatamente giovani. La parte più dura, amara e vera di “Friday night lights” (66thand2nd, 20 euro) è quella della postfazione, cambiata rispetto alla versione originale, adesso a oltre venticinque anni da quel libro divenuto un film e che ha ispirato un paio di serie tv.

H.G. “Buzz” Bizzinger è tornato in quella città, Odessa in Texas, e ha incontrato nuovamente i ragazzi oggi divenuti uomini di cui aveva seguito le vite, gli allenamenti, i sogni, le vittorie, le sconfitte all’epoca. E si rende conto che il football ha lasciato ferite e cicatrici, anche in lui che per questo non tornerà mai più a Odessa, perché nulla è più crudele e affascinante dello sport. Era il 1988 quando Bizzinger ha lasciato il suo posto di giornalista investigativo a Philadelphia per trasferirsi in una città che per lui fosse il cuore dell’America profonda, una di quelle dove il football a livello liceale è una questione di vita e di morte (in tutti i sensi), dove i colori di una squadra di ragazzini sono motivo di unione e orgoglio, ma anche rabbia, come tutti i grandi amori.

Una città dove il venerdì sera si accendono le luci, quelle dello stadio. Ha scelto Odessa, a 150 miglia da Dallas e altrettante da El Paso o il resto del mondo, la città con il più alto tasso di omicidi del paese, più volte soggetta alle capriole delle “boom town” del petrolio, dove il tramonto è un rosseggiare di fuochi sopra le trivelle. E dove i Panthers del liceo Permian lottano per il titolo statale. Con il loro “Wall of fame”, con le vittorie e le sconfitte, con i big che sognano la borsa di studio per il college, o il futuro professionista. Ma su milioni di atleti liceali, sono poche decine quelli che ci riescono.

Bobbies sarebbe uno di questi, ma in quel 1988, il suo ginocchio terrà abbastanza? O a 18 anni dovrà dire che è già un uomo finito? La questione football liceale è dannatamente seria, da quelle parti. C’è il liceo rivale, c’è la politica di desegregazione che ha portato i neri dalla loro scuola ghetto alla Permian, e finché indossano la divisa e il casco e danno tutto in campo sono eroi, quando tornano oltre il muro, alla periferia della città, sono soltanto “neri”. Alcolismo, povertà, riscatto, padri che rivedono se stessi nei figli… Per un anno Bizzing ha seguito questa squadra e questa città. Nel cuore dell’America profonda, a miglia e miglia dal resto del mondo. Dannatamente vicina.