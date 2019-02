Le curve divine di Amanda Trivizas

Saranno le lontane origini greche, particolarmente evidenti nel cognome, saranno le ammalianti sinuosità del suo corpo mozzafiato: fatto sta che Amanda Trivizas ricorda davvero una divinità dell’Olimpo, o quanto meno una ninfa dalla bellezza disarmante.

Nata in America Latina, in Ecuador, la giovanissima modella e frontgirl ha fatto fortuna negli Stati Uniti. Ora vive a Miami ed è testimonial di una nota marca di orologi, anche se i suoi punti di forza, più che la precisione, sono decisamente altri.

Lunghi capelli neri, carnagione olivastra, sguardo tentatore e curve da urlo, Amanda Trivizas non è certo una che passa inosservata. Non è sfuggita, ad esempio, a quelli di Maxim, che l’hanno voluta fortissimamente come cover girl. Ammirando le sue foto, si capisce bene il perché.