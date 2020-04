Le delizie dei bisnonni

Dicono che dopo la tempesta del Covid molte cose muteranno, abitudini e figure spariranno, ma ci sono figure che sono scomparse anche senza bisogno di virus, come i brentatori e i poeti da piazza. I “brindor” erano quei personaggi che ti portavano il vino fino in casa a spalle, nella brinda (brenta), una specie di botte piatta da 50 litri munita di bretelle. A Torino stazionavano in Piazza Carlina. La loro corporazione risale al medioevo perché erano incaricati anche di spegnere gli incendi. Erano gli unici pompieri esperti disponibili nelle campagne e nei paesi. Scomparsi, dicevo. I poeti da piazza invece si possono ancora sentire in certe sagre toscane, laziali o sarde, dove si continuano a disputare in italiano e in sardo gare d’improvvisazione poetica cantata “a contrasto”. Nei secoli scorsi, ovviamente, ce n’erano di più. Mio nonno conosceva Antonio Rubino, goliardo che nel 1903 si laureò in legge a Torino discutendo la tesi in rima dopo aver superato tutti gli esami rispondendo in endecasillabi sciolti. Lo stesso aveva fatto un secolo prima il poeta improvvisatore e patriota Giuseppe Regaldi, ammirato da Lamartine e Victor Hugo. Regaldi veniva invitato a pagamento nei migliori salotti e nelle allora diffuse accademie letterarie ad esporre in endecasillabi qualsiasi argomento, a scelta dell’uditorio. Oggi sarebbe impensabile. La poesia ha da tempo abolito la metrica e le rime, e per queste ultime dobbiamo accontentarci delle assonanze ruvide dei rappers. Date retta: andate su Youtube a sentire gli ultimi improvvisatori in ottava rima di Ribolla (Rieti), il canto a braccio di Borbona (Rieti) o i poetas e cantadores sardi, prima che spariscano.

collino@cronacaqui.it