Le delizie della globalizzazione

Soumayla Sacko, il giovane padre di famiglia morto a 29 anni per una fucilata mentre rubava lamiere a Gioia Tauro, faceva il sindacalista per i migranti sfruttati, ma nessuno lo ha avvertito che, se rubare è illecito ovunque, lì è anche pericoloso. Le lamiere non erano “in una discarica dentro una fornace abbandonata”, come hanno scritto i giornali, ma in una proprietà privata chiusa con lucchetti e difesa da un muro che bisognava scavalcare, per prenderle.

Sacko non aveva visto che d’autunno in Calabria montano la guardia di notte all’uva matura col fucile in spalla? In quei posti hanno il grilletto facile, e non è questione di bianchi o neri: molti padri di famiglia bianchi, lì, muoiono “sparati” solo perché non accettano di pagare il pizzo, o perché guardano lascivamente una donna. Non è approdato in un bel posto, Sacko, arrivando in Italia sul gommone.

“Paesaggi meravigliosi e gente orrenda” scrisse del Sud Giorgio Bocca, che pure era un ex partigiano, comunista fino alla morte. A quelli come Sacko tocca lavorare duro per 30 euro “in nero” al giorno e vivere in una baraccopoli, ma in Mali, il paese da cui vengono, i braccianti agricoli vivono in capanne e lavorano come muli per 2 euro al giorno. Ecco perché vengono qui, e verranno anche quando non ci sarà più lavoro per tutti.

Sfruttamento? Lavoro nero? Caporalato? Il governo italiano sa, ma tace: meglio lì che per le strade a spacciare o rubare. Anche perché l’agricoltura italiana regge (a stento) quei costi di raccolta. Se arriverà altra verdura e frutta a basso costo da Cina, India e Africa, non ci sarà più lavoro per i vari Soumayla, e neanche per i loro “sfruttatori”.

