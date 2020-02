Finto medico non inganna l'anziana vittima, che chiama il 112

Ancora un tentativo di truffa, a Torino, sfruttando la paura legata al coronavirus. E’ successo ieri in via Veglia: intorno alle 10, un uomo ha citofonato a casa di una 73enne: “Mi faccia entrare, devo farle il tampone per il coronavirus”.

La vittima, anche grazie alle campagne informative degli ultimi giorni, si è subito insospettita e ha risposto di non essere interessata. Immediatamente ha contattato il 112 per segnalare il truffatore, che, però, si è dileguato.