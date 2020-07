Le donazioni dei nostri lettori per i volontari della Croce Rossa

Un’ambulanza esce dal cancello di via Crivello, mentre un’altra entra e si mette in fila dietro le altre in attesa della sanificazione, procedura obbligatoria dopo ogni intervento. Così come ogni equipaggio, in una tenda speciale, deve togliersi le tute e disinfettarsi, perché l’emergenza è solo allentata, ma non terminata. E gli interventi si susseguono.

In pieno periodo Covid gli interventi della Croce rossa di via Bologna erano una cinquantina al giorno, oggi non scendono sotto i venti. Ma bisogna aggiungere i servizi di trasporto, quelli di dialisi, le convenzioni con il Torino Calcio per le partite e con l’aeroporto di Caselle: ecco la quotidianità di chi deve coprire i due terzi dell’area di Torino (il restante è affidato alla Croce verde) per il 118, con mille volontari e sessantasei dipendenti, cui si aggiungono le 150 “sorelle”, le infermiere volontarie che si chiamano così in onore di Florence Nightingale. Un piccolo agguerrito esercito che resta in prima linea, anche adesso, e al quale proprio voi lettori avete consentito di dare una grossa mano. Ieri mattina, infatti, TorinoCronacaQui con la Fondazione Quarto Potere ha consegnato nelle mani della presidente Maita Sartori il documento con l’ammontare delle donazioni e i nomi di tutti coloro che hanno risposto col cuore al nostro appello, quello per aiutare chi ci aiuta, chi ci salva la vita.

La somma raccolta ha superato i ventimila euro, una cifra importante che adesso consentirà alla Croce rossa di via Bologna di allestire un’automedica, di fare la manutenzione di alcune ambulanze (sono una trentina i mezzi impiegati per il soccorso) e di ripristinare alcuni dei macchinari all’interno dei mezzi, tutte operazioni onerose quanto indispensabili.

La presidente Sartori ha assunto la guida del comitato proprio nel pieno dell’emergenza. E anche se può dirsi sollevata dal fatto che il suo personale ha avuto pochi casi di contagio, nonostante la mole di interventi, non nasconde le difficoltà operative: «Prima ci mancavano le mascherine – spiega -, poi hanno cominciato a scarseggiare le tute, adesso il problema sono i guanti».

La storica sede porta ancora i segni dei ripetuti affronti di antagonisti nel corso di varie manifestazioni, simbolo dell’ottusità di chi vede un nemico dove c’è solo impegno per il prossimo, oltraggio a una presenza che nel quartiere (siamo al confine tra Aurora e Regio Parco) è fondamentale: come dimostrano i 500 pasti al giorno distribuiti a famiglie poveri, la distribuzione di medicinali. Un’attività nobile, di cui deve essere fiero anche chi ha contribuito con una donazione. A tutti, grazie.