Le due facce della vigilia

Ci sono due volti per questi giorni di vigilia: gli assalti alle gastronomie per il pranzo di Natale, o gli ordini nei ristoranti per le consegne domicilio, e le minacce di proteste anche clamorose da parte di coloro che il 24 dovranno rimanere chiusi. Il primo volto è quello di una apparente normalità, di una consueta frenesia agli acquisti per i giorni di festa, con le golosità e le specialità da mettere in tavola (in questa categoria possiamo metterci anche gli assembramenti per lo shopping dell’ultimo weekend, perché pare difficile che si rinunci alla tradizione dei regali): e per concedersi questa “nuova” normalità si sperimenta, sia da parte dei ristoratori sia da parte dei clienti, la modalità dell’asporto, che non sarà magari un’ancora di salvezza per tutti, ma è sempre meglio che niente, o che aspettare i ristori che non ci saranno per tutti. Il secondo volto è un anticipo di quello che ci aspetta: la protesta, la rivendicazione, l’urlo di chi non sente comprese le proprie ragioni dal governo, che ha schizofrenicamente deciso aperture e chiusure, concessioni e divieti, con una sorta di Manuale Cencelli sanitario a portata di mano. Con il sospetto (mio, sì, che ci volete fare se sono sempre pronto a pensare male?) che ogni mossa sia stata calcolata in funzione di una presunta crisi di governo che qualcuno vuole innescare come se avesse pronta la soluzione a tutti i problemi. Quindi, ascoltiamo gli scienziati senza contraddirci troppo, ma diamo ascolto ai rigoristi, però anche ai bastian contrari che ci sostengono, concediamo qualcosa ai cittadini, però redarguiamoli se esagerano… Allora vi pare strano cercare di costruire una parvenza di normalità nella vita quotidiana?

andrea.monticone@cronacaqui.it