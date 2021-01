Le due Italie allo specchio

La crisi di Governo e la crisi del Paese. Come in una Italia a due volti si consuma una mattinata difficile, fatta di parole, un fiume di parole, sul palcoscenico della camera dei deputati dove il premier Conte si dice «sgomento per una crisi infondata» e invoca l’aiuto di chi ha a cuore il destino dell’Italia, mentre nelle città, a Torino per esempio, va in scena la protesta di imprese e commercianti che gridano il loro «basta» alle inefficienze del governo. Difficile separare questi due momenti, mentre anche la scuola è in subbuglio per questa mezza ripresa delle superiori che debutta con la solita, pericolosissima, calca su tram e bus, alla faccia di un piano trasporti nazionale e locale. Politica e vita quotidiana si dividono sull’interpretazione dei fatti concreti. Del pandemia che combattiamo con il contagocce, tra contagi che non calano e vaccini che procedono a passo di lumaca. Delle imprese che vivono uno dei momenti più bui della nostra storia, con la povertà che avanza e ormai ha intaccato il corpo, che pareva solido, del ceto medio. E dell’industria manifatturiera che ieri, facendo parlare per una volta i simboli, ha sostituito una storica insegna sullo stabilimento di Mirafiori dove oggi campeggia Stellantis, simbolo di un nuovo capitolo, tutto da leggere (purtroppo in francese) sulla decadenza di quella che è stata la nostra aristocrazia automobilistica. Intendiamoci, la crisi ha origini lontane, anzi, a leggerla oggi, assomiglia molto ad una malattia degenerativa, ma il virus cinese ha messo in luce tutte le nostre magagne, a cominciare dalla sanità che si è trovata imbelle di fronte alla pandemia ma, a distanza di un anno, non ha fatto che affrontare l’emergenza senza trovare la forza economia e strategica per darci quella sicurezza che sarebbe indispensabile. Ieri alla Camera e oggi al Senato: 48 ore per scoprire quale governo sarà chiamato a guidare il Paese. Conte 2, Conte 3, oppure altro ancora se neppure i Responsabili (una volta li chiamavano assai diversamente) avranno fallito il loro compito nonostante gli appelli del Premier. L’Italia è in bilico, e non solo per la responsabilità che Matteo Renzi si è addossato, con la sua provocazione, il ritiro di due ministre e un sottosegretario, e la sua resa dei conti con il premier. È evidente la difficoltà di governare, la litigiosità sempre pronta ad esplodere tra i partiti della maggioranza, la difficoltà di gestire il rapporto con le opposizioni, il ricorso mai immaginato prima di una gestione dell’emergenza Paese con decreti e decretini che – purtroppo – poi non si traducono in fatti concreti. Diceva ieri un imprenditore che siamo scivolati indietro di trent’anni. Ma allora la malattia della politica era diversa. Si chiamava “Mani Pulite”.

fossati@cronacaqui.it