Le fiaccole della speranza

In marcia con le fiaccole. Per il lavoro. Tante luci per illuminare le vie e le piazze di una città che si è ingrigita. Come i capelli di chi, fino a dieci anni fa in fabbrica o negli uffici, ha vissuto e magari sofferto ma è riuscito a costruire un futuro per la famiglia, a crescere i figli e a farli studiare. Quegli stessi operai, impiegati, commercianti e piccoli imprenditori che oggi rappresentano l’ultimo baluardo contro la disperazione dei figli che magari stanno cercando da anni un’occupazione dignitosa e sopravvivono con lavoretti a ore. Scrivo queste parole con infinita tristezza pensando che tra due settimane è Natale e che il calore di quelle fiaccole non riuscirà, purtroppo, a riscaldare i cuori di chi vive la più lunga crisi industriale di quella che un tempo era considerata la Capitale italiana dell’impresa e del lavoro. Sarà comunque una marcia di denuncia, piena di dignità e rispettosa dei torinesi. Senza barricate, senza assedi ai cancelli delle aziende chiuse o delocalizzate per semplici motivi di interesse. Solo tappe in cui esporre, come in una via crucis, le storie delle proprie tribolazioni in boita, in catena di montaggio o dietro il bancone di un ufficio o di una banca. I numeri della nostra debacle sono cruenti: 4mila posti a rischio, vertenze che vanno avanti per inerzia, cancelli che oggi sono aperti e domani potrebbero essere inchiodati da qualche multinazionale. Quattromila che si sommano a oltre diecimila patiti negli ultimi dieci anni. Una guida, ma oggi si direbbe un file, sulla disoccupazione che racconta di una Torino e di una provincia sofferenti che tuttavia cercano il colore della ripresa. L’augurio è che possa essere davvero una marcia verso un futuro meno grigio.

fossati@cronacaqui.it