Le fioriere bloccano anche i pompieri. Su Facebook la protesta dei cittadini

Due video apparsi nelle scorse ore su una pagina Facebook, pubblicati da altrettanti cittadini, immortalano le difficoltà quotidiane di ambulanze e vigili del fuoco ad accedere alla nuova area pedonale di Borgo Dora, inaugurata appena due mesi fa. «Borgo Dora Camminabile colpisce ancora! Questa volta è il turno dei vigili del fuoco che hanno avuto non poche difficoltà ad entrare in via Mameli. Ringraziando il cielo non erano in emergenza». La denuncia, postata da Mattia, risale a martedì pomeriggio. Un minuto di video in cui si vede una camionetta dei vigili del fuoco che prova a passare in mezzo a due fioriere. E le difficoltà non mancano affatto. Tanto che il mezzo è costretto a fare più volte marcia indietro, nel tentativo di non toccare gli arredi posti dalla Città di Torino. Il tutto tra auto in transito su piazza della Repubblica, oltre a pedoni e ciclisti di passaggio tra il marciapiede e le strisce pedonali. Alla fine tocca ai pompieri stessi sbrogliare la matassa e indicare al guidatore del veicolo le manovre da fare, per evitare altri danni.

