Per le fognature e gli acquedotti oltre un miliardo di investimenti

I prossimi interventi in programma in Valle Orco e in Valle di Susa

Oltre un miliardo e mezzo di investimenti negli acquedotti e nelle fognature della provincia di Torino per sopperire al cambiamento climatico in atto e provvedere alla manutenzione degli impianti. È lo stanziamento previsto fino al 2033 da Smat nel piano d’ambito Ato 3 (Ambito territoriale omogeneo dell’area torinese) in cui sono stati pianificati numerosi interventi sul territorio. A raccontarci l’attuale stato delle infrastrutture idriche e i futuri sviluppi è il direttore dell’Autorità d’ambito, Giannetto Massazza, a margine della conferenza stampa di presentazione del workshop fotografico “Àiva – Segni d’acqua nelle Valli di Lanzo”.

«In tutta la provincia di Torino – spiega Massazza – l’approvigionamento d’acqua è dato per il 69% da pozzi (778), per il 14% da sorgenti (935) e per il 17% da bacini superficiali (25). Un servizio che raggiunge 305 comuni del torinese e 16 unioni montane per un totale di 2,2 milioni di abitanti. Anche a causa delle risorse idriche sempre più scarse – sottolinea il direttore di Ato 3 – è fondamentale pianificare per tempo gli interventi. I prossimi saranno la realizzazione del collettore mediano “anti-alluvioni” che collegherà la rete esistente con 14 chilometri di tubature sotto la città di Torino, per un importo complessivo di circa 150 milioni di euro. La stessa cifra con cui sono finanziati ciascuno degli altri interventi pianificati, ossia gli acquedotti della Val Susa e della Val dell’Orco».

Per sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle risorse idriche del territorio, la Società Storica delle Valli di Lanzo ieri ha presentato il progetto fotografico realizzato grazie alla collaborazione con Ato 3 e l’associazione Oculus Digitale. Quattordici fotografi in un anno hanno percorso 1.500 chilometri di strade nella Val Grande e nelle valli d’Ala, di Viù e del Tresso, inerpicandosi su mulattiere e sentieri, per fotografare i segni lasciati dall’acqua sul territorio. Al progetto, curato dal presidente onorario e vicepresidente dell’associazione, Aldo Audisio e Laura Gallo, hanno partecipato anche i ragazzi dell’Istituto superiore Natta di Rivoli. Le 80 stampe sono state raccolte in un libro e andranno in mostra a Torino in primavera, mentre nell’estate verranno esposte al Castello Francesetti a Mezzenile e a Palazzo D’Oria a Cirié.