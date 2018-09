Le foto di Elliott Erwitt alla Reggia

Elio Romano, questo il è vero nome di battesimo del grande fotografo Elliot Erwitt. Nome scelto dal padre per elogiare gli anni di studio che trascorse felicemente a Roma in gioventù. A Elliot l’Italia concesse meno chance, stabilitosi con la famiglia a Milano nel 1928 ne fuggì dieci anni dopo a causa delle leggi razziali per riparare a New York. Oggi veleggia oltre le novanta primavere e soffre di non poter viaggiare come ha fatto per tutta la sua vita. Erwitt avrebbe desiderato essere in questi giorni alla Reggia di Venaria per un’occasione speciale. L’inaugurazione della mostra “Elliott Erwitt Personae”; la prima retrospettiva italiana delle sue fotografie sia in bianco e nero sia a colori. Un percorso espositivo con 170 immagini, per mettere in evidenza, se mai occorresse, l’eleganza compositiva, la profonda umanità, l’ironia e talvolta la comicità di questo grande fotografo, caratteristiche che rendono Erwitt un autore amatissimo e inimitabile, considerato il «fotografo della commedia umana».

Allestita con magistrale classicità, cornice nera su parete grigio tortora, nelle Sale dei Paggi della Venaria Reale, l’esposizione sarà visibile da oggi fino al 24 febbraio 2019. In tutte le immagini Erwitt posa uno sguardo acuto e colmo di empatia, dal quale emerge l’ironia e la complessità del vivere quotidiano. Con lo stesso atteggiamento, d’altra parte, rivolge la sua attenzione a qualsiasi altro soggetto. Marylin Monroe, Che Guevara, Sophia Loren, John Kennedy, Arnold Schwarzenegger, sono alcune delle celebrità colte dal suo obiettivo ed esposte in mostra. Insieme ai mirabili e simpaticissimi cani di piccola taglia, soprattutto francesi. La sua prima foto che venne pubblicata nel 1946 era appunto quella di un cane; avendone colto il lato buffo, il miglior amico dell’uomo, deve aver apprezzato portandogli molta fortuna.

Curata da Biba Giacchetti con il progetto grafico di Fabrizio Confalonieri, la mostra è organizzata da Civita Mostre con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, in collaborazione con Sudest57. Tutte le foto scelte, nel formato di cm. 50 x 60 e di cm. 70 x 100, sono stampate con particolare cura, la curatrice sottolinea che ogni scatto ha la supervisione di Erwitt stesso. Un’audioguida in italiano e in inglese racconta aneddoti e storie legate al momento dello scatto, particolari preziosi per entrare nell’universo di una vera icona di quest’arte. Un’apparente semplicità, arricchita da una sorta di grazia, abita le fotografie di Erwitt, una qualità che si ritrova anche nelle sue parole. Come per esempio in questo suo scritto capace di racchiudere in poche righe la sua poetica. «Il piacere e la contemplazione danno ottimi risultati. La fotografia non è niente altro che piacere intenso e contemplazione che finiscono su una buona stampa in bianco e nero, debitamente sottoposta a fissaggio e risciacquo perché non scolorisca troppo presto».