Le fototrappole non bastano: discarica davanti al cartello

Recenti ricerche hanno stabilito che durante la fase del Covid la produzione di rifiuti urbani è calata vertiginosamente. Nessun dubbio che sia così ma sicuramente questo non riguarda i maleducati che scaricano abusivamente i rifiuti continuando a deturpare le nostre città. Un esempio arriva da strada Cebrosa a Settimo dove rifiuti di ogni genere ingombrano il ciglio stradale fra l’ex centro di smistamento delle Poste e un grosso negozio di calzature. A peggiorare la situazione il fatto che i rifiuti siano stati abbandonati proprio davanti al cartello installato dal Comune per ricordare che questa incivile pratica è vietata e che i trasgressori potrebbero essere immortalati dalle telecamere che evidentemente non funzionano o vengono sistematicamente beffate coprendo le targhe dei mezzi che scaricano calcinacci, vecchi mobili, pezzi di automobili e bidoni.

