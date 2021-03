Le Frecce Tricolori compiono 60 anni: domani in edicola il poster in omaggio con CronacaQui

L'iniziativa per celebrare l'orgoglio italiano nei cieli

Le Frecce Tricolori compiono 60 anni. Per celebrare l’orgoglio italiano nei cieli, domani (mercoledì 3 marzo), CronacaQui regala ai suoi lettori uno splendido poster delle Frecce che sorvolano Torino. Scatti di speranza. Scatti che rinvigoriscono il senso d’appartenenza in un momento estremamente complicato per il Paese.

LA STORIA DELLE FRECCE TRICOLORI

Venerdì 3 marzo 1961. Con l’arrivo dei primi sei piloti del 313° gruppo addestramento acrobatico a Rivolto (Udine) prende vita la Pan, pattuglia acrobatica nazionale, ovvero le Frecce tricolori.

«La storia delle Frecce però si può far risalire ancora più lontano, quando a luglio 1929, su indicazione di Italo Balbo, il 1° Stormo organizzò un’esibizione acrobatica che riscosse un gran successo e dalla quale si decise di fondare la prima scuola di volo acrobatico nel 1930 a Campoformido che comprendeva all’inizio 5 aerei Fiat C.R.20 Asso. Il gruppo acrobatico venne chiamato la “Squadriglia Folle”».