Le giostre ferme da 3 mesi: «Il luna park deve riaprire»

Mentre il Comune di Torino riapre le aree giochi di tutta la città, c’è ancora un mondo che non ha alcuna certezza sul suo futuro. E attualmente è fermo: quello delle giostre. Il mondo dello spettacolo viaggiante e dei luna park, infatti, è in quarantena da quasi tre mesi. Una dimenticanza inspiegabile secondo Massimo Piccaluga, il presidente dell’associazione spettacoli viaggianti. «Si è pensato solo agli adulti – spiega Piccaluga -, senza preoccuparsi dei bambini che hanno, anche loro, il sacrosanto diritto di divertirsi».

Un diritto, almeno per il momento, negato. I luna park non sono stati autorizzati e le giostre non possono tornare in funzione, con la loro allegria e il loro divertimento. Un problema sociale ma anche economico. In questo periodo, infatti, le attrazioni sono solite girare per il Piemonte. Passando di città in città, con il loro carico di leggerezza. Per Piccaluga, però, è anche una questione di sicurezza.

