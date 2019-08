Le grandi esclusive di ToDays: a Barriera i big dell’indie-rock

Dopo l’apertura di ieri, entra nel vivo il weekend di “ToDays”, il festival che porta la musica in Barriera. Tanti eventi creativi tra i concerti nell’area esterna di Spazio 211 e le varie iniziative negli spazi di Arca Studios in via Valprato 68 dove dalle 14 alle 18, è in programma il laboratorio intitolato “To Lab. Suonare la luce. Day 2” e “Sound and visual”.

Alla Galleria d’arte Gagliardi & Domke di via Cervino invece, sotto i riflettori, ci saranno i forum “A blessing to disguise” e “Singing in the trash”, ovvero verso la gestione sostenibile degli eventi. Tutte queste iniziative sono a ingresso gratuito. Oggi pomeriggio, tutti al Mercato Centrale di piazza della Repubblica, dove, tra le 15 e le 17 si svolgerà il secondo appuntamento con “Perfect ToDays” che avrà per protagonista il leader dei Marlene Kuntz Cristiano Godano. Dalle 18 alle 22, spazio al “campo principale”, ovvero l’area esterna di Spazio 211, dove si terranno i concerti con molte anteprime per l’Italia, uniche date nello Stivale o nel Nord Italia. È il caso di Adam Naas, che aprirà il live set. Dalle 19,15, microfoni e amplificatori passeranno in disponibilità degli One True Pairing in anteprima a Torino con i brani del nuovo album. Unica data italiana anche per i Low. Dalle 22, arriva la star Hozier. Stessa sorte per lui come per gli altri, ovvero unica data italiana. Insomma, una serie di primizie imperdibili, apposta per l’esigente e competente pubblico dei “ToDays”.

Da mezzanotte, tutti all’ex Incet di via Cigna, per ascoltare la Cinematic Orchestra (in esclusiva per il Nord Italia) poi, The Art of What? e Art of Noise, questi ultimi al centro di una data unica in esclusiva per l’Italia. Domani dalle 17 al mercato di piazza della Repubblica per “Perfect ToDays”, c’è Cristina Donà, mentre alle 16 al parco Peccei, ecco i Sleaford Mods. A Spazio 211 dalle 18, luci su Parcels, Balthazar , Johnny Marr e Jarvis Cocker. Da mezzanotte gran finale all’ex Incet, con il sound di Nils Fram (www.todaysfestival.com).