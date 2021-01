Le grate anti clochard sono un ricordo: sotto i portici un nuovo accampamento

Un vero e proprio accampamento di clochard è spuntato sotto i portici del Palazzo Rai in via Cernaia. Almeno quattro le persone avvolte tra piumoni e trapunte che hanno deciso di occupare quell’area di Torino per cui non si è ancora trovata una destinazione. Dopo che anche la seconda asta è andata deserta, sembra ormai definitivamente sfumato il sogno di trasformare il grattacielo in un hotel in vista delle Atp Finals. Per terra ci sono sacchi della spazzatura pieni di vestiti, scatoloni di cartone e perfino delle sedie. Piccoli appartamenti a cielo aperto, insomma.

Ma basta fare due passi verso Porta Susa per trovare il “bagno”. Ossia strisciate di urina che colano dal muro del palazzo. «Con i bagni pubblici chiusi – spiegano i senzatetto – non sappiamo dove lavarci e dove fare i nostri bisogni».

