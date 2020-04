Le inchieste sulle case di riposo sono 10. E sulle “Terrazze” indagano i carabinieri

E’ un impegno senza sosta quello dei carabinieri del Nas che in questi giorni stanno verificando la situazione all’interno delle Rsa. Indagini anche sulle Terrazze di corso Lombardia. A indirizzare i militari verso la casa di riposo, sono stati alcuni famigliari degli ospiti ricoverati che hanno presentato un esposto che è stato acquisito dal maresciallo Corrado Finocchiaro.

La denuncia è stata redatta in corso Bolzano da una delegazione di due persone, mentre tutti gli altri, in ottemperanza alle misure di contenimento Covid, aderiranno inviando una mail di conferma al comando dei Nas. Questi ultimi invieranno una dettagliata informativa in procura che entro pochi giorni sarà sul tavolo del procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo. Non è neppure escluso che i militari possano presentarsi all’interno della casa di riposo, non solo per l’acquisizione di documentazione, ma per una valutazione della situazione riguardo al trattamento dei degenti.

