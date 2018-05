LE INDAGINI. Il passaggio a livello di Arè era regolarmente in funzione

In base ai primi accertamenti disposti dalla procura di Ivrea, il passaggio a livello di Arè, dove si è verificato lo scontro tra il treno e il tir che ha causato 2 morti e 23 feriti, era regolarmente in funzione.

LA DINAMICA.

Ecco una prima ricostruzione: il camion avrebbe imboccato contromano il passaggio a livello e, quando la sbarra si è abbassata, il treno si trovava a un chilometro di distanza. Dunque, il tempo per frenare c’era, ma il macchinista non avrebbe ricevuto alcun avviso di malfunzionamento in quanto la sbarra è finita dietro la motrice del tir, lasciando così il rimorchio sui binari.

A breve sarà disposta l’autopsia sulle due vittime del tragico incidente di Caluso.