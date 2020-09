«Le istituzioni tacciono. La città non si rialzerà con l’assistenzialismo»

Per trainare fuori dalla crisi che sta mettendo in ginocchio imprese e lavoratori non basterà l’assistenzialismo o una visione «cinica» dell’economia, ma si dovranno battere nuove strade e trovare soluzioni produttive «doverose e possibili». Lo afferma con forza Cesare Nosiglia a pochi giorni dal ritorno in piazza della “Vertenza Torino”, una manifestazione a cui l’arcivescovo di Torino parteciperà per ribadire la necessità di intervenire con urgenza.

Monsignor Nosiglia, in Piemonte sono almeno trenta le crisi aziendali che rischiano di non trovare soluzione. Un quadro reso ancora più grave dal Covid. Serve maggiore impegno da parte delle istituzioni locali e del Governo?

«Sì, credo che il Governo debba essere più presente. In varie occasioni io stesso mi sono rivolto ai vertici istituzionali, senza ottenere mai risposte davvero soddisfacenti. Io comprendo bene che ci siano emergenze e priorità: ma non posso accettare una visione cinica che risolve solo con l’assistenzialismo situazioni dove invece soluzioni produttive sono doverose e possibili. Come ho detto più volte, è una questione di rispetto della dignità dei cittadini, prima ancora che un problema di economia e di impresa».

