Le lacrime e la rabbia

Rosa Maria parla dall’altare alla bara di suo marito, del suo Mario, avvolta nel tricolore. Parla e recita quella preghiera laica che alcuni conoscono come “La moglie del carabiniere”, dove si narra degli sforzi di Dio per creare la compagna adatta per un carabiniere, per un militare. Rosa Maria è una di queste donne che devono avere cuore grande e forte per sopportare il dolore delle separazioni, queste donne che salutano il proprio uomo dalla banchina di un porto, da un aeroporto, da un binario ferroviario, dalla soglia di casa tutte le mattine. E troppo spesso dall’altare di una chiesa dove risuona il Silenzio fuori ordinanza. Dice quella storia che un angelo avvertì Dio di un errore, nella creazione, perché c’erano delle gocce che cadevano. «Ciò che tu vedi non è una perdita, è una lacrima» è la risposta di Dio. Lacrime di dolore, di gioia, di fierezza. Lacrime di compagne e spose, di figlie e madri, di sorelle e amiche. Lacrime che gli uomini fingono di non versare e di solito le mascherano da rabbia. Quando invece il nome giusto del sentimento che si agita nei cuori è «compassione». È ciò che ci spinge a non essere soli per cercare di alleviarci a vicenda le sofferenze, perché in qualche recesso del nostro codice genetico siamo ancora tutti quei primati spaventati dai tuoni e dal fuoco, prima che imparassimo a usarlo. Non diverso dai meccanismi della nostra società dove è solo la paura a farci muovere e parlare prima ancora di aver capito, a farci fare l’urlo più forte come se in sottofondo avessimo l’approvazione delle risate registrate di una sit com, o degli applausi, senza accorgerci che sono quelli ai funerali.