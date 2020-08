Le lancette ferme degli orologi pubblici: sui muri di Torino il tempo è congelato

Nell’era degli smartphone iper-tecnologici, forse nessuno alza più lo sguardo all’insù per consultarli, eppure fanno comunque parte del panorama della nostra città. Sono gli orologi pubblici, quelli sparsi per le strade, che a Torino uno dopo l’altro si stanno fermando. Qualcuno è in periferia, ma sono pochi, perché la maggior parte si trova in centro, nelle principali vie e piazze.

IN DISUSO

In via Garibaldi angolo piazza Statuto, in via della Rocca angolo via Mazzini, oppure in zona Gran Madre tra via Romani e via Monferrato. Molti sono ormai inesorabilmente in disuso, una fine simile a quella che sta interessando anche le cabine telefoniche. Ci vogliono parecchi soldi e il Comune, anni fa, ci ha rinunciato perché ad aggiustare tutti i manufatti costava una fortuna.

