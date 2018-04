Le lascia perché portano fortuna

È successo a Modena, dove abita l’europalamentara Pd Cécile Kyenge, già ministra dell’integrazione nel governo Letta. Quella che Calderoli definì «un orango» riuscendo a farla franca perché l’espressione fu giudicata «pensiero politico». Stavolta la paladina delle “risorse” in arrivo sui gommoni si è ritrovata le pareti esterne della casa imbrattate di cacca.

Contro il «blitz xenofobo» è subito partito il coro indignato dei politici: «Atto razzista e vandalico» ha tuonato Fassino e il segretario provinciale del Pd Fava (nomen omen) gli ha fatto eco, parlando di «gesto vile e intimidatorio». Ma il Resto del Carlino ha voluto indagare a fondo, e ha subito trovato l’autore del blitz: è un vicino di casa esasperato perché il marito della Kyenge porta sempre a spasso il grosso cane di famiglia davanti a casa senza curarsi di raccoglierne le corpose deiezioni.

«All’ennesimo escremento pestato – ha dichiarato il vicino chiedendo di rimanere anonimo, almeno per il momento – e viste vane le ripetute proteste rivolte personalmente a mister Kyenge, non ci ho visto più: le ho raccolte, e di notte glie le ho gettate contro la casa». Lei naturalmente nega, ma in strada, davanti all’abitazione e nelle vicinanze, esistono tuttora numerose “prove” maleodoranti delle attività metaboliche del cane.

In attesa che qualcuno si decida a filmare con un cellulare il reo cagnone nell’atto defecatorio senza che segua doverosa raccolta, preferiamo credere all’imbestialito vicino. Anche perché un vero blitz xenofobo comporta spiegazioni, rivendicazioni, insulti scritti, per i quali sarebbe stata molto più comoda una banale bomboletta di vernice spray. Scrivere con la cacca è difficile.

