Le mafie di strada

A chi fa comodo che Barriera Milano assomigli al Bronx, o almeno all’idea che ce ne siamo fatta per troppi film e troppi romanzi? Me la pongo la domanda, ormai, perché ritengo impossibile che diverse giunte, che si sono avvicendate a Palazzo Civico, non abbiano mai trovato risorse o idee per rivalutare un quartiere che pure è pieno di vita, di slanci, di iniziative, che potrebbe rappresentare il tessuto sociale di domani. Certo alla criminalità organizzata fa comodo che le periferie restino così come sono. Compresa quella d’importazione, come le “asce nere”, o mafia nigeriana se preferite. Tra Aurora e Borgo Vittoria passa l’invisibile confine tra le zone d’influenza dei due maggiori boss.

Calzini gialli o berretti blu o neri identificano i “soldati” dei clan, permettono di riconoscersi tra loro. Ma non crediate di poter individuare un adepto delle Asce tra i molti pusher delle nostre strade: la maggior parte di loro non ha neppure affiliazione, li chiamano «ignorants», sono manovalanza che serve per spacciare la “gialla”, ossia l’eroina di peggiore qualità ma dal costo bassissimo. Gli spacciatori occupano gli spazi che gli si consente di occupare, è storia vecchia: lo abbiamo visto con il Tossic Park, figlio della necessità olimpica di ripulire il centro e spostare problemi e feccia il più distante possibile dal grande show. Ed evidentemente ancora adesso c’è una abitudine simile, nella testa di qualcuno: come se il centro fosse un gioiello, peraltro. Ci sono guerre che si combattono ogni giorno in certe strade, ma chi le dichiara non è più colpevole di chi volta lo sguardo o si è macchiato di qualche omissione. Il metodo mafioso, in fondo, conta molto su questo. Di qualunque colore sia.

