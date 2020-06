Le mamme della Thyssen da Conte: «E adesso andremo dalla Merkel»

Il dolore dei parenti degli operai morti alla Thyssenkrupp arriva a Roma. Con il premier Conte che promette di farsi portavoce delle loro istanze con la cancelliera, il ministro Bonafede che annuncia la convocazione dell’ambasciatore tedesco, mentre le mamme promettono che andranno in Germania. Per incontrare personalmente la Merkel e il giudice che ha dato il via libera alla semilibertà per i manager condannati.

«Ringraziamo il presidente Conte per averci incontrato, ma abbiamo deciso di andare comunque in Germania per incontrare la cancelliera Merkel e il giudice che ha deciso per la semilibertà», spiega Rosina Platì, madre di Giuseppe Demasi, una delle sette vittime del rogo. Rosina, insieme con altri familiari, ieri mattina è stata ricevuta a Palazzo Chigi dal presidente del consiglio, in un incontro organizzato dopo la notizia che Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, andranno sì in carcere (ad oggi non hanno scontato un giorno di reclusione) ma potranno godere immediatamente di alcuni importanti benefici.

All’incontro anche il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede e la sindaca di Torino Chiara Appendino. «Conte ha confermato che non si può fare nulla – ha spiegato Platì – consigliandoci poi di scrivere una lettera indirizzata alla Merkel che consegnerà direttamente lui la prossima settimana. Siamo molto delusi, non ci resta che andare in Germania e cercare di incontrare sia la cancelliera tedesca che il giudice che ha concesso la semilibertà. Fin quando avremo forza continueremo a lottare».

I familiari, accompagnati da Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro, avevano raggiunto Roma con l’intenzione di chiedere una revisione del processo e delle pene. Ma questa strada non sembra praticabile. Hanno spiegato i familiari: “In due diversi momenti, nel 2019, Conte ha visto la Merkel facendole presente le nostre istanze, al G20 di Berlino e a un altro incontro a Bruxelles 2019. La cancelliera ha espresso comprensione, ma gli ha detto che non può intervenire nell’ordinamento giudiziario tedesco. Ora tramite Di Maio verrà convocato l’ambasciatore tedesco. Il governo si farà carico di parlare con la Germania per ottenere una composizione amichevole in merito al ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per il risarcimento ai familiari».

Aggiunge il ministro Alfonso Bonafede: «Ancora non abbiamo il provvedimento relativo all’esecuzione della pena dei due manager tedeschi in Germania. Dobbiamo attendere questo provvedimento e conoscerne i dettagli, senza promettere nulla se non l’impegno massimo». Un impegno politico, visto che dal punto di vista giuridico la strada ormai sembra segnata per sempre. «Convocheremo l’ambasciatore tedesco- ha promesso Bonafede ai famigliari dei morti – sentirò su questo il ministro Di Maio, per chiedergli i dettagli di questa situazione che si è venuta a creare».

All’incontro anche Chiara Appendino, che Conte ha introdotto con un curioso lapsus, chiamandola “ministra”: «Quello che è accaduto – ha detto la prima cittadina – ha riguardato non solo i familiari delle vittime ma anche la città. È stato uno schiaffo a una città che attende giustizia. La città e il governo continueranno a essere al fianco delle famiglie».