Le mille anime di un quartiere operaio: dal passato industriale al sogno metro

Che cos’era la “barriera“? Lo sappiamo: dal 1853, le barriere erano i varchi nella lunga cinta daziaria che circondava la città. Attorno alle barriere, animati luoghi di passaggio, sorsero quartieri popolari: barriera di San Paolo, barriera di Nizza, barriera di Orbassano, barriera… di Milano. È questo l’unico quartiere di Torino che ha conservato ufficialmente l’appellativo di barriera, anzi: questa è Barriera con la B maiuscola. Non perché fosse necessariamente il principale degli accessi alla città, ma perché nelle sue vicinanze sorse il più antico dei sobborghi popolari di Torino.

Barriera ebbe la prima stazione della città, la Torino Dora; più vecchia addirittura di Porta Nuova, e sciaguratamente demolita nel 2009. Requiescat in pacem: niente più stazione e, già da molto tempo, niente più dazio. La cinta è stata demolita negli anni del Fascismo e piazza Crispi, all’epoca l’accesso nord alla città e luogo iconico di Barriera, ha cessato di essere il “casello” di Torino nord ed è diventata luogo di un vivace mercato.

Anche la Strada Reale d’Italia (alias, corso Vercelli) che attraversava la barriera e che divenne la spina dorsale del nuovo quartiere è mutata: non c’è più il re, non c’è più nessuna Strada Reale che esce dalla città attraversando le campagne, bensì un corso importante in una periferia densamente popolata, resa uniforme da uno spirito di quartiere tra i più forti di Torino. Essere di Barriera è un marchio, qualcosa che resta impresso. Nel bene e nel male. Già il mitico Gipo cantava di quella via Cuneo nella quale «ël cel a smija un tendon d’un gris così spòrch ch’a crija: “Laveme“».

Il cielo dei tempi di Gipo era grigio, sporco dei fumi di quelle industrie nelle quali invece il colore era rosso. Rosso dei comunisti e socialisti, che nel Biennio minacciavano di far scoppiare una rivoluzione operaia partendo dalla Fiat Fonderie o dalla Fiat Grandi Motori. Barriera era rossa perché operaia, perché dimenticata, perché periferia nella quale il centro sembrava lontano mentre i problemi, qui, si toccavano con mano. Molti sono in corso di soluzione: tante aree ex industriali sono state riconvertite.

Il passante ha contribuito a unire Barriera a Borgo Vittoria e a Valdocco, eliminando quel muraglione che tagliava in due la città. E recentemente le iniziative di recupero e riscrittura del paesaggio urbano, a iniziare dagli interventi artistici per arrivare a quelli di carattere più sociale hanno dato una nuova spinta al recupero dell’orgoglio del quartiere e al senso di comunità. Quando, finalmente, arriverà la metropolitana, il volto del quartiere cambierà per sempre.