Le minacce di morte al sindaco. «Noi ti togliamo la tua famiglia»

L’inquietante minaccia al sindaco Luca Salvai è comparsa su un pilastro dei portici di via Duca degli Abruzzi, nel centro storico. Una strada non a caso di quelle che il Comune intende trasformare in Ztl.

Ieri mattina è stato trovato un foglio, attaccato con lo scotch, con una scritta allarmante: «Se Salvai chiude il centro e toglie i parcheggi noi gli togliamo la famiglia». Parole che hanno scosso non poco la comunità pinerolese e suscitato diverse reazioni, a partire da quelle politiche. Il Pd ha prontamente espresso la sua solidarietà «senza se e senza ma». Nel pomeriggio, Salvai si è recato dai carabinieri a sporgere querela contro ignoti: «Per come sono fatto, avessero scritto che facevano del male a me, avrei anche lasciato correre, ma toccare la mia famiglia non è accettabile». Il sindaco ha una compagna e due figlie piccole e questa minaccia non può essere sottovalutata. I militari stanno già estrapolando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e a breve potrebbero esserci sviluppi che aiutino a individuare l’autore o gli autori della minaccia.

A fare scattare la follia è stata la questione relativa all’ampliamento della Ztl nel centro storico. Dopo un consulto con residenti e commercianti, con la modalità del world cafè – ovvero tavoli di lavoro informali, come si discutesse al bar -, il 15 maggio la giunta ha stabilito di ampliare la Ztl nel centro storico: i tratti interessati sono via Duca (dove verranno posizionate le telecamere), via Silvio Pellico e piazza San Donato (da via Savoia a via Sommeiller) con orario 0-24. In via Trento, invece, la limitazione viene confermata con apertura dalle 6 alle 12. La revisione della viabilità nel centro storico comporta anche la contestata soppressione dei posti a disco orario in piazza San Donato.

Le misure devono ancora entrare in vigore, ma non manca molto, perché è in fase di aggiornamento la segnaletica verticale e orizzontale. Nel frattempo è divampata la polemica, soprattutto da una parte dei commercianti: diversi temono che ci sia un effetto devastante sul commercio, come già accaduto vent’anni fa, quando si era chiuso il centro storico alle auto. «Sappiamo che la nostra scelta non piace a tutti e la protesta la comprendiamo, anche quando i toni sono stati un po’ fuori dalle righe – conclude Salvai -. Ma che si arrivi a questo è inaccettabile».