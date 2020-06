Le “miss Marple del Giambellino” e il mistero di nonna Ribella

Madre e figlia dovranno vedersela con i segreti che il tempo non ha cancellato in un giallo di Rosa Teruzzi

Ribella. Che nome magnifico, eppure così pesante per una bambina che già deve crescere sapendosi figlia di NN, nell’Italia anteguerra, e di Bambina, una donna che vuole educarla a essere unica, indipendente, più forte di tutto e tutti. E Ribella lo era, forte e indipendente, con l’amato marito Spartaco e la piccola Iole nella culla, tanto forte da ignorare quel bouquet sostituito alle sue nozze con lo stramonio, «l’era delle streghe».

Chi ha ucciso Ribella? Perché chiaramente il suo non è stato un suicidio né una disgrazia. Il segreto è ancora sulle rive del lago di Como? Stavolta, anziché del Gatto con gli stivali che fa il rapinatore assieme a Zorro e alla Fata Turchina, le “Miss Marple del Giambellino”, Libera la fioraia e sua mamma Iole, devono indagare nel loro passato, perché sì quella Iole nella culla era proprio lei e Ribella era sua madre.

“La memoria del lago” (Sonzogno 14 euro; ebook 9,99 euro) di Rosa Teruzzi, caporedattrice di QuartoGrado, è una indagine che ondeggia tra presente e passato e il tono scanzonato non ammorbidisce i pesanti interrogativi che assillano Libera. Quel bouquet “del demonio” era forse il segreto che Ribella custodiva, quello che l’ha portata alla morte? E ironia della sorte oggi sua nipote li confeziona quei bouquet.

Quanto di sua nonna è passato in lei? Ma perché nonno Spartaco, quel sostituto di un padre mai conosciuto, non ha mai svelato alcunché della fine di Ribella? E cosa sa realmente l’ormai anziano don Carolino? Madre e figlia dovranno vedersela con i segreti che il tempo non ha cancellato, soltanto seppellito sotto uno strato più spesso di polvere, ma forse è vero che alcuni non andrebbero mai svelati.