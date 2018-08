Le montagne di rifiuti nell’ex campo zingari nascosto dagli alberi

Per la bonifica servono più di 2 milioni di euro. E sulle sponde si rischia il disastro ambientale

IL REPORTAGE. Tonnellate di immondizia in lungo Stura

Una montagna di rifiuti circondata dal verde. Sono passati due anni e mezzo dallo sgombero del campo nomadi abusivo di lungo Stura Lazio. Baraccopoli nata sulle sponde di un fiume e diventata casa per 850 persone. Ci sono voluti anni e anni di lavoro, e di fondi stanziati, per arrivare all’allontanamento degli occupanti e alla demolizione di tutte le baracche. Da aprile 2016, però, il tempo nei pressi del ponte Amedeo VIII di strada Settimo si è praticamente fermato. Le tonnellate d’immondizia accumulate dagli abitanti non sono mai state rimosse, nemmeno i resti delle baracche che le ruspe hanno buttato giù alla velocità della luce.

