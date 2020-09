«Le multe sono da annullare». Il giudice boccia il Comune

Il Giudice di pace annulla le prime 10 multe. Il semaforo all’incrocio tra via Speranza e via Italia continua a mietere vittime da quasi un anno ma arrivano le prime buone notizie per gli automobilisti. Nelle ultime ore sono state pubblicate le prime sentenze del Giudice di pace di Ivrea che ha annullato una serie di multe. Tutto grazie all’azione portata avanti da Mario Gatto, presidente dell’associazione Globoconsumatori, un gruppo già protagonista di altre azioni “vincenti” in Italia contro numerosi impianti semaforici. Accanto a lui l’avvocato Alessandro Alfonzo, rappresentante della sede di Settimo dell’associazione.

«Sono arrivati i risultati dei nostri primi ricorsi al Giudice di pace di Ivrea – racconta Mario Gatto – e sono stati tutti vinti. Ora le multe saranno annullate. I nostri ricorsi hanno puntato tutto sulla mancata omologazione degli impianti».

