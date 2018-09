Disagi in corso Grosseto. Ricca (Lega): «Abbattimenti in orari diurni»

E’ bastata una settimana di lavori notturni per mandare nel caos il quartiere madonna di Campagna. Le nuove direttive sul cantiere di corso Grosseto stanno creando grossi problemi ai residenti che di notte non riescono più a dormire. Sì perché i lavori del nuovo collegamento ferroviario TorinoCeres, da lunedì scorso, non si fermano mai. Nemmeno di notte, escluse le domeniche. Una notizia che, come prevedibile, ha scontentato qualche residente.

