Le nuove cacce alle streghe

Passata l’indignazione d’ordinanza per i buh! razzisti a Balotelli, ragioniamo. Quello non è vero razzismo. Lo sarebbe alzarsi da una tavolata perché si siede un nero, o vietargli l’ingresso in un locale, o relegarlo in ghetti, settori o posti obbligatori. L’apartheid, insomma. Ma fare buh! allo stadio no. Allo stadio si esagera verbalmente, apposta, ma quel che si grida non ha riscontro nel reale sentire. Il “devi morire” urlato all’avversario in terra, il “Bettega Tbc”, il “viva Superga” o il “forza Vesuvio” sono solo frasi catartiche. Nel suo “La banalità del male” Annah Arendt spiega che non occorre essere malvagi per fare del male. Figuriamoci parlarne.

Invece il mainstream buonista e politicamente corretto, illudendosi nel suo delirio di onnipotenza di poter negare e vietare il male, rende solo più gustosa la disobbedienza a pochi fessi. La trasgressione è eccitante. Se il razzismo non fosse così demonizzato, sarebbe esibito (e solo a parole) da esigue frange di fanatici, superato com’è nel 21° secolo. Temerlo oggi sarebbe come temere sul serio l’avvento di Satana perché operano nel mondo (e Torino parrebbe averne il record) delle sette sataniche. Non ha senso neanche dire “si comincia così e poi arriva un nuovo Hitler”.

È falso. Se no ai primi blocchi stradali, ai primi picchetti, ai primi slogan “10, 100, 1000 Nassirya” o “padroni assassini” si dovrebbe temere una nuova rivoluzione leninista con successiva dittatura comunista. Ma ai radical piace strillare al fascismo e al razzismo risorgenti. Piace soprattutto vietare, zittire, condannare, punire. Pericoloso, però. La Chiesa faceva così con gli eretici, ma più li perseguitava, più quelli proliferavano.

