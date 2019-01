Le nutrie arrivano in Crocetta. E il video impazza su Facebook

A una prima occhiata può sembrare un topo. Poi però le notevoli dimensioni, il fitto pelo e, su tutti, la lunga coda, non lasciano spazio a dubbi. Si tratta di una nutria. Che però non si trova in riva al Po, ma al contrario cammina sul marciapiede di largo Orbassano, al confine tra i quartieri Santa Rita e Crocetta.

Insomma, un ambiente piuttosto insolito per un animale abituato a vivere in prossimità dei corsi d’acqua. Erano le 21.50 circa e a notare la “strana” presenza è stato un cittadino che, in quel momento, passava da quelle parti. E come spesso accade in epoca social, il baffuto roditore è stato immediatamente immortalato dallo smartphone. Il filmato, postato su Facebook, nel giro di poco tempo ha subito fatto registrare migliaia di condivisioni e commenti. Per la maggior parte, utenti che stentavano a credere ai propri occhi.

Nelle immagini si vede la nutria, un po’ disorientata, girovagare vicino ai bidoni della spazzatura per poi infilarsi sotto una macchina parcheggiata. «Sarà spaventata dai botti di Capodanno», scriveva qualcuno. Tuttavia, per quanto la scena potesse risultare anomala, vedere una nutria in città non è qualcosa di impossibile.

«Non c’è da stupirsi più di tanto – affermano dal Canc, il Centro animali non convenzionali dell’Università di Torino impegnato nel piano di contenimento delle nutrie – poiché si tratta di una specie invasiva, che riesce ad adattarsi ad ambienti diversi e non ha un bisogno assoluto di stare vicino all’acqua».

Dunque, anche la nutria avvistata in largo Orbassano, se non già recuperata dagli operatori, potrebbe tranquillamente riuscire a sopravvivere. Alcune sue simili, invece, qualche mese fa sono finite, arrosto, sui banchi del mercato di Porta Palazzo per poi essere vendute come street food. In quell’occasione, a scoprire il giro delle nutrie allo spiedo erano stati i vigili urbani, che avevano provveduto al sequestro.