Le nutrie colonizzano il Valentino. «Attorno al lago venti esemplari»

Avvistate ai laghetti della Falchera, diventate l’attrazione principale sul lungo Po Antonelli e ora in voga anche al parco del Valentino dove una colonia ha cominciato a prendere piede anche nei pressi del laghetto di viale Ceppi. Da due esemplari le nutrie sono salite, in poco tempo, a 18-20. Un numero che non poteva passare inosservato ai numerosi frequentatori del polmone verde. «E’ da luglio – racconta Giusi, una residente – che scrivo ai vari uffici di tutela animali e Verde del Comune di Torino sottolineando il problema, per gli animali stessi oltre che per la vegetazione. Ma non ho mai ottenuto una risposta».

Numeri alla mano sono iniziate a luglio, lungo i corsi fluviali di Torino, le operazioni previste dal piano di contenimento delle nutrie. Il progetto prevede la cattura con gabbie-trappola dei roditori, la loro anestetizzazione e il successivo intervento per impedirne la riproduzione. «La gente – spiega il presidente della circoscrizione Otto, Davide Ricca . si chiede solo se ci sia un problema igienico sanitario. Sicuramente la Città prenderà in esame il problema, come ha già fatto a Falchera e sulle sponde del Po». Tra le diverse metodologie per il contenimento delle nutrie – hanno spiegato i veterinari del Canc – la sterilizzazione è sicuramente la più efficace in vista sia di un più adeguato controllo degli esemplari sia per la tutela del loro benessere. Questo perché la tecnica di sterilizzazione, eseguita tramite laparoscopia, rapida e poco invasiva, «non solo impedisce la proliferazione delle cucciolate, ma, permettendo agli esemplari di tornare rapidamente nel proprio territorio. Lascia inoltre invariato il numero delle nutrie nella colonia, a differenza delle uccisioni che, richiamando nuovi esemplari, non fanno altro che riproporre il problema. L’attesa, ora, è per il Valentino. «Speriamo si intervenga presto» mormora un passante.