Le offerte estive di Ps Plus!

L’estate di PlayStation Plus è finalmente arrivata, portando con sé tante novità. In aggiunta ai nuovi titoli per PlayStation 4 disponibili senza costi aggiuntivi e alle offerte di PlayStation Plus Bonus, tutti i giocatori (inclusi gli utenti attualmente membri di PlayStation Plus), avranno diritto a uno sconto del 25% sull’acquisto di un abbonamento di 3 mesi a PlayStation Plus.

La promozione è disponibile sul PlayStation Store fino alle 11 di lunedì 9 luglio, e presso i rivenditori aderenti all’iniziativa fino a domenica 8 luglio. Inoltre, i membri abbonati potranno ricevere Call of Duty: Black Ops 3 per PS4 (il gioco sarà scaricabile fino all’11 luglio, e giocabile fino a quando l’abbonamento sarà attivo).

Ad accompagnare la promozione, l’arrivo di due titoli per PS4 a dir poco eccezionali. Dopo Beyond: Due Anime (compreso nell’offerta di maggio) è disponibile un altro titolo dello studio di sviluppo Quantic Dream: i giocatori potranno infatti scaricare Heavy Rain, l’indimenticabile thriller noir firmato da David Cage. Un’esperienza di livello cinematografico, dalla trama cruda e intensa, in cui l’epilogo è completamente nelle mani del giocatore, che dovrà scoprire la vera identità dell’assassino dell’origami e fermare la serie di orribili omicidi, prima che altri innocenti perdano la vita. Il secondo gioco è Absolver, picchiaduro multiplayer e online di Sloclap ambientato nell’ormai decaduto impero di Adal, di cui gli Absolver sono gli ultimi guardiani rimasti. Una volta indossata la maschera di una Promessa, ai giocatori spetterà il compito di vagabondare per lande desolate, apprendendo abilità di combattimento e acquisendo armi e corazze, al fine di sconfiggere i cosiddetti Marchiati e assurgere al titolo di Absolver.

E non è finita qui. Come ogni mese, infatti, accedendo a playstationplusbonus.com, gli utenti potranno accedere al PS Plus Bonus di luglio: su un acquisto minimo di €55, La Feltrinelli offrirà uno sconto di ben €7 su musica, libri, videogiochi e molto altro (la promozione è valida fino al 10 luglio).

Inoltre, fino al 10 ottobre 2018,PlayStation Plus consentirà a tutti i propri abbonati (nuovi e già iscritti) di accedere a uno speciale abbonamento mensile di Spotify Premium scontato del 10%. Per beneficiare della promozione sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma di streaming musicale attraverso l’applicazione dedicata presente in PlayStation Music. Gli utenti che sfrutteranno l’offerta avranno diritto allo sconto anche al termine del periodo promozionale, finché avranno attivo il rinnovo automatico di Spotify Premium e finché saranno abbonati a PlayStation Plus.