Le Olimpiadi all’Italia, il Piemonte ci riprova: «Saremo disponibili»

Si svolgeranno in Italia i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026. E, per la precisione, a Milano e Cortina. Lo ha annunciato, alle 18,03 in punto, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach (oro olimpico a Montreal nel 1976 nel fioretto a squadre) al termine della votazione svoltasi nello SwissTech Convention Center nell’Auditorium di Losanna dove si è tenuta la 134sima sessione del Cio. Battuta dunque la concorrenza di Stoccolma-Are (Svezia), i giochi a cinque cerchi tornano nel Belpaese vent’anni dopo l’edizione di Torino.

ABBRACCIO ED ESULTANZA

All’annuncio della vittoria tricolore, mentre a Milano e a Cortina si faceva festa (a Cortina, le campane hanno suonato a festa e dal campanile della città è stata srotolata una bandiera italiana lunga 30 metri, mentre in piazza la gente ha iniziato a cantare l’Inno di Mameli) il presidente del Coni, Giuseppe Malagò e la coordinatrice della candidatura di Milano-Cortina, Diana Bianchedi, si sono abbracciati. Nell’esultanza, Malagò ha preso in braccio l’ex schermitrice.

LA SPORTIVITA’ DE MINISTRO SVEDESE

Ha esultato, e ovviamente non poteva essere diversamente, anche Giuseppe Sala, sindaco di Milano, mentre dalla delegazione italiana presente in Sviszzera si è alzato forte il grido “Italia, Italia” con tanto di sventolio del Tricolore. Il ministro svedese della cooperazione si è sportivamente complimentato con l’Italia, poi ha aggiunto una battuta: “Ora siamo 1-1”.

LE PAROLE DEL PREMIER CONTE

“Dreaming together è il motto della candidatura. Questo sogno olimpico è il sogno di un intero Paese” ha detto il premier Giuseppe Conte, ai membri del Cio. In Svizzera anche il governatore del Veneto Luca Zaia, quello della Lombardia, Attilio Fontana e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.

IL VIDEOMESSAGGIO DI MATTARELLA

In un videomessaggio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha confermato il suo pieno sostegno alla candidatura dell’Italia. “L’Italia, con la sua antica tradizione di ospitalità, è pronta ad accogliervi” ha detto il Capo dello Stato.

SALVINI; “VINCONO L’ITALIA, IL FUTURO E LO SPORT”

Anche il vicepremier Matteo Salvini su Facebook ha voluto commentare la scelta del Cio: “Vincono l’Italia, il futuro e lo sport: grazie a chi ci ha creduto fin da subito, soprattutto nei Comuni e nelle Regioni, e peccato per chi ha rinunciato” ha postato. “Ci saranno almeno cinque miliardi di valore aggiunto, 20mila posti di lavoro, oltre a tante strade ed impianti sportivi nuovi: con le Olimpiadi invernali confermeremo al mondo le nostre eccellenze e le nostre capacità” ha concluso.

APPENDINO SI AFFIDA A TWITTER

Da Torino, che con Cortina e Milano, nei mesi scorsi, è stata a lungo in lizza per la candidatura dei giochi olimpici, è intervenuta la sindaca Chiara Appendino con un messaggio affidato a Twitter. “Assegnata all’Italia l’edizione 2026 delle Olimpiadi invernali. Congratulazioni a tutte le persone coinvolte e, in particolare, ai colleghi sindaci Sala e Ghedina” ha postato la prima cittadina. Nessun accenno, da parte sua, alle polemiche della scorsa estate che portarono il capoluogo piemontese a restare fuori dai giochi.

CIRIO CANDIDA IL PIEMONTE

“Desidero complimentarmi con le istituzioni e tutti coloro che hanno lavorato per questo importante risultato” ha commentato, dal canto suo, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. “Il Piemonte – ha proseguito il neo eletto governatore – è pronto fin da subito a mettersi a disposizione con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande evento che un territorio possa ospitare”.

TORINO E LE SUE MONTAGNE

“Torino e le sue montagne custodiscono un patrimonio di infrastrutture sportive che vale più di mezzo miliardo di euro. Un’eredità olimpica che, insieme all’esperienza maturata, siamo felici di poter mettere immediatamente a disposizione di Lombardia e Veneto.

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE

“Credo che collaborare sia un’opportunità importante non solo nell’ottica della sostenibilità economica di una manifestazione che richiede impianti estremamente costosi, ma anche come esempio di valorizzazione e riuso di quelli che esistono già sulle vette alpine”.

DOMATTINA L’INVIO DEL DOSSIER

“Impianti di alto livello nati nel 2006 per accogliere quei Giochi che adesso, a distanza di 20 anni, il nostro Paese tornerà a ospitare. Già domattina invieremo il nostro dossier. Siamo pronti fin da subito a dare il nostro contributo e a lavorare in squadra”.

EX SINDACO FASSINO (PD): “PECCATO PER TORINO”

“L’assegnazione a Milano e Cortina dei Giochi Olimpici invernali 2026” rappresenta, per l’ex sindaco di Torino Piero Fassino (deputao del Pd) un “bellissimo successo dello sport italiano ottenuto grazie alla determinazione del Coni e dei Sindaci di Milano e di Cortina”. “Rincresce che l’amministrazione comunale di Torino abbia rinunciato a un evento internazionale da cui deriveranno grandi benefici a chi li ospiterà”, conclude il parlamentare dem.

LO RUSSO (PD): “OCCASIONE PERSA, SAPPIAMO A CHI DIRE GRAZIE”

Da italiano sono contentissimo che abbiano assegnato le Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina. Da torinese sono davvero dispiaciuto che la nostra città sia tagliata fuori a causa di una miopia suicida del M5S e a causa della debolezza di Appendino che non ha saputo gestire un dossier così importante. E alla fine a rimetterci è solo Torino. Sappiamo a chi dire grazie” ha scritto, su Facebook, il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Stefano Lo Russo.

RICCA: “CI SIAMO ANCHE NOI”

“Accanto a questa grande vittoria dell’Italia, che porta nuovamente le Olimpiadi invernali nel nostro Paese, il Piemonte c’è” ha detto invece, sempre su Facebook, il neo assessore regionale allo Sport e Opere Post Olimpiche, Fabrizio Ricca. “E’ questo – ha proseguito – che possiamo garantire a tutti senza dubbio alcuno: i nostri impianti, le nostre valli, la nostra professionalità che deriva anche dal fatto di aver già ospitato questo grande evento, sono a disposizione del Paese per organizzare una grande edizione dei Giochi”.

FARE AFFIDAMENTO SULLA NOSTRA REGIONE

Ricca ci ha tenuto a sottolineare “l’eccellente lavoro” svolto dal sottosegretario Giorgetti, dalle Regioni Lombardia e Veneto e del presidente del Coni Malagò”. Lavoro, ha aggiunto l’esponente del Carroccio che potrà ora “fare affidamento anche sulla nostra Regione per quello che riguarda la possibilità di ospitare eventi nei nostri impianti. Dal lavoro di squadra – ha concluso – nascerà sicuramente una collaborazione proficua per tutti”.

MERLO (PRAGELATO): “LE VALLI DI TORINO DEVONO ESSERCI”

“E’ necessario fare squadra e subito, con il presidente della Regione Alberto Cirio e il governo affinché i siti e gli impianti di Torino 2006 ridiventino centrali. Pur nel pieno rispetto di Milano e Cortina, come ovvio e scontato”. E’ il pensiero di Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato. “Sotto questo versante – spiega il primo cittadino – i comuni della via Lattea devono aprire immediatamente un confronto con la Regione, il Coni e il Governo per far sì che Torino, le sue valli olimpiche e il Piemonte partecipino attivamente all’evento internazionale, malgrado le enormi responsabilità politiche di chi ha contribuito, a livello locale, a sottovalutare il tema della scelta delle città che dovevano ospitare le Olimpiadi del 2026″.

