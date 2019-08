Le Ong non si arrendono: «Continueremo a esserci»

«Siamo più in terra che in mare e in cielo, ma continueremo a esserci e a farlo con i nostri partner». Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch, descrive la situazione complicata delle Ong, le Organizzazioni non governative colpite da una stretta del ministro degli Interni uscente, Matteo Salvini. Il tema dei salvataggi in mare è stato al centro della conferenza “Invece un samaritano lo vide e ne ebbe compassione”, che si è tenuta ieri a Torre Pellice, a margine del Sinodo valdese, inaugurato domenica.

Da anni la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei) ha messo in piedi un progetto di sostegno ai migranti, che si chiama Mediterranean Hope e collabora con Ong come la tedesca Sea-Watch e la spagnola Open Arms, protagoniste dell’incontro e anche dei fatti di cronaca delle ultime settimane, perché sono dovute rimanere al largo di Lampedusa per giorni, in un braccio di ferro con il ministro degli Interni.

«L’ultimo anno è stato un anno orribile, dove i diritti umani sono stati stracciati e ci hanno detto di tutto, siamo diventati “vice-scafisti”, “taxisti del mare”, “aiutanti dei trafficanti di uomini” – sottolinea Paolo Naso, coordinatore di Mediterranean Hope -. Ma noi siamo andati avanti lo stesso: nuovi corridoi umanitari sono stati aperti e migliaia di vite umane sono state salvate».

L’intenzione di non mollare, anche se la situazione è complicata, è condivisa dalle Ong, che descrivono il cambiamento di atteggiamento nei loro confronti: «La nostra non è un’azione eroica o di provocazione, ma di responsabilità perché ci sono persone lasciate in balia delle onde e bisogna salvarle – spiega Giorgia Linardi, portavoce italiana di Sea-Watch -. All’inizio collaboravamo con la guardia costiera italiana, ora siamo diventati dei criminali e dei testimoni scomodi».

Riccardo Gatti, capomissione di Open Arms, ha inviato un videomessaggio da Lampedusa, dove ha raccontato i 19 giorni in mare con 163 migranti a bordo e le battaglie legali, che sono state in buona parte vinte, per ottenerne lo sbarco il prima possibile. Gatti ha anche sottolineato l’aiuto fondamentale di Mediterranean Hope: «Altrimenti non avremmo saputo dove trovare il cibo, come portare i soccorsi a largo e così via».

Nel suo intervento, Naso, ha toccato un tema caldo, quello del nuovo Governo, che in queste ore Pd e M5S stanno cercando di formare: «Noi non ci aspettiamo un Governo amico, nessuno lo è. Al nuovo come al vecchio risponderemo colpo su colpo. Noi ci aspettiamo solo un Governo che, sulla base della Costituzione, lasci fare la loro parte a uomini e donne liberi».