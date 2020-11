Le ore d’aria

Siamo in piena estate di San Martino, una delle più serene e tiepide degli ultimi anni. Se non ci fosse di mezzo il dramma mondiale del Covid, che ha messo la sordina alle Grete, si sarebbe già levato il coro delle cassandre ambientaliste a denunciare il riscaldamento del pianeta. Di questo passo bisognerà aggiornare la leggenda: non più gli inverni precoci di una volta, nei quali la parentesi dell’estate di San Martino poteva sembrare un premio divino alla generosità del Santo che aveva tagliato in due il suo mantello per darne metà a un povero infreddolito. Basta. Nel nuovo mondo bollente di domani (per colpa umana, secondo la tesi indimostrata dei miliardari della green economy) ci sarà Martin Scorsese che si gode l’aria condizionata nella sua berlina (Aston Martin, of course) e vedendo un povero che scoppia di caldo, non potendo tagliare l’auto in due, glie ne regala una. Scherzi a parte, le spiagge in questi giorni sono incredibilmente affollate, come i parchi in città. Con la mascherina, evitando assembramenti e mantenendo le distanze, ma affollate. È la reazione al nuovo lockdown “con permesso di passeggiata”. Non cambiatelo in clausura totale, per favore. La gente ha provato l’angustia della prigione domestica nel primo lockdown, ed ora ne ha il terrore. Per quello vuole fare il pieno di cielo, aria aperta, nuvole, canti d’uccelli, policromie d’alberi, nebbie mattutine, tepori meridiani, erbette ancora verdi. Per quello annusa i profumi dell’autunno gioiosa di avvertirli (segno di assenza di Covid). Il coprifuoco serale, così, le sembra meno duro. Non le togliete anche queste piccole, innocenti compensazioni.

collino@cronacaqui.it