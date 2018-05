Le Palace oggi è diventato un format

C ’era una volta la Torino degli anni ‘90. Quella che tirava tardi la notte. E non nei locali “anonimi” della movida come quelli di oggi, ma nelle discoteche dove grazie alla creatività dei dj nostrani e ai loro studi sarebbe nato un nuovo modo di concepire la dance, un modo in grado di scrivere una pagina diversa nella storia delle consolle.

C’era una volta la Torino di Le Palace, il locale del Valentino (uno spazio che oggi è tornato a fare parte della Promotrice Belle Arti) divenuto famoso tra il 1992 e il 1999 proprio per le sue serate universitarie da cui nacque la progressive tutta made in Torino.

Serate leggendarie tanto da essere oggi riproposte in un format che sta girando l’Italia e che approderà sotto la Mole, al Quasar Main Club di corso Vittorio Emanuele II, 21, sabato 5 maggio (13 euro, info. 345.5924860, organizza Tnm). In consolle, ovviamente, Lello B e Claudio Diva, ossia tra i dj hanno contribuito al successo degli anni d’oro di Le Palace.

Ma come è possibile che il successo di un locale diventi, oggi, addirittura un format? «È possibilissimo perché Le Palace ha segnato la nascita di un nuovo genere musicale – spiega Lello B, dj, producer, uno degli artisti più influenti dagli anni 90 nella scena elettronica – un genere che ancora oggi ci viene richiesto. Le serate di Le Palace furono rivoluzionarie. Si trattava di appuntamenti dedicati agli studenti sotto la guida dello storico pr Ignazio La Divina. La musica doveva essere giovane, attuale e innovativa, quindi iniziamo la ricerca del giusto “sound” fino a creare la progressive che da Torino si diffuse anche all’estero».

Il tutto grazie a Lello B, appunto, a Claudio Diva e a molti atri nomi che nel corso di quei magici sette anni si alternarono a Le Palace. Si parla di Francesco Zappalà, Mr Marvin, Mario, Franchino, Momo, Fabrizio Righetti, Fabrice, Claudio Diva, Jp Energy, Francesco Farfa, Roberto Francesconi, Stefano Noferini, Massimo Cominotto e tanti altri. Oltre alla musica, sabato sera sarà protagonista l’animazione trasgressiva a cura di Les Valseuses.

[s.tot .]