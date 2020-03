Dopo le panchine, due auto. Caccia al piromane a Parella

Dopo l’ennesimo incendio torna l’incubo del piromane nel quartiere Parella. Lunedì notte, verso le 23, le fiamme hanno devastato due auto parcheggiate all’interno 93 di via Servais. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Appena due giorni prima, nella notte di sabato, era stata incendiata una panchina nei vicini giardini Marie Curie, nello stesso posto in cui il giorno precedente era stato visto un gruppetto formato da cinque ragazzi incendiare dei volantini. E i residenti ora temono che i tre eventi possano essere collegati. «Chiediamo alla Circoscrizione 4 la convocazione di un tavolo per la sicurezza integrata, osservatorio per la sicurezza istituito dalla Prefettura circa due mesi fa, abbiamo molte problematiche da affrontare» dichiara Lorenzo Ciravegna, segretario del comitato Torino Bcps.

