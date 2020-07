Le piazze si trasformano in spiagge: beach volley e concerti per l’estate

Ecco il programma del Comune per allietare le serate di chi resterà in città

Spiaggia, campi da beach tennis e beach volley, dj set, concerti, cinema, momenti musicali, aperitivi, cene, eventi culturali, sport, giochi e molto altro ancora. Da oggi e fino al 15 agosto, a Rivoli prende avvio la kermesse “L’Estate che non ti aspetti-Rivoli Beach”, organizzata da Comune e Pro Loco di Rivoli. Gli oltre trenta giorni di manifestazione si snoderanno tra piazza Principe Eugenio, piazza Bollani e il parco Salvemini. E sarà una estate di puro divertimento.

La novità principale è rappresentata da Rivoli Beach: a partire da sabato 18 luglio anche Rivoli avrà le proprie spiagge, in piazza Principe Eugenio e in piazza Bollani, entrambe attrezzate come fossero vere e proprie location vacanziere.

Dall’8 luglio e fino a martedì 21 luglio si riparte con Scene, la nuova stagione culturale di musica, danza e teatro, che accompagnerà gli abitanti di Rivoli e non solo per 6 serate.

