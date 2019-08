Dopo le polemiche, il Kappa regala i canestri al quartiere

L’appello accorato dei comitati di zona ha finalmente prodotto i risultati sperati e adesso, finalmente, i canestri per il basket al Parco Dora sono stati ripristinati. Ci ha pensato Movement Entertainment, la società che ogni anno organizza il Kappa Futur Festival. Dopo la proposta arrivata dai residenti del quartiere e dai membri del comitato spontaneo Ingest, i canestri del campo da basket nell’area dello strippaggio, adiacente a via Borgaro, sono stati rimessi a posto. E non è finita, perché a breve verrà posizionata anche una nuova rete da tennis.

Una buona notizia per i tanti frequentatori del parco appassionati di sport, che spesso si lamentavano delle cattive condizioni dei campi di calcetto, tennis, pallavolo e basket. Giusto un paio di mesi fa, il comitato Dora Spina Tre aveva scritto una lettera al Comune lamentando diversi problemi tra cui le porte non più esistenti nei campi da calcetto, nessuna rete in quelli di pallavolo e tennis e canestri da basket sistemati ad altezza diversa anche a causa del Kappa festival. Addirittura, i ragazzi che abitualmente giocavano a basket si erano comprati due retine per i canestri.

Insomma, sotto la tettoia dei vecchi capannoni le attrezzature sportive se la passavano male. Ora, dopo un primo intervento di ripristino, il comitato spontaneo Ingest ha voluto esprimere sul proprio profilo Facebook la sua felicità. «Ringraziamo Maurizio Vitale, ideatore del Kappa Futur Festival – si legge nel post – che ha tenuto fede alla promessa fatta su proposta dei membri del comitato in accordo con alcuni residenti del quartiere. E ringraziamo anche l’assessore all’Ambiente, Alberto Unia, e la referente della Progettazione Civica della Città di Torino, Cristina Seymandi, per la disponibilità e la sensibilità dimostrata». Dunque, dopo le tante polemiche in quel della Spina, non ultime le solite relative alla kermesse musicale tenutasi a luglio, qualche buona notizia c’è.