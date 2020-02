Le promette una dose di cocaina gratis, poi la brutalizza sul treno abbandonato

Stuprata, sodomizzata all’interno di uno squallido vagone abbandonato nei pressi di Porta Nuova. Ma la vittima, una ragazza italiana di 21 anni, Marina (il nome è di fantasia), è riuscita a reagire, confessando alla mamma la violenza sessuale subìta e subito dopo, raccontando la drammatica esperienza agli investigatori del commissariato San Paolo.

Questi ultimi in neppure una settimana di indagini, grazie alla descrizione dell’aguzzino fornita dalla ragazza e alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della stazione, hanno individuato e arrestato lo stupratore.

Nonostante questi, per non farsi riconoscere, avesse acquistato un paio di occhiali da vista, ma senza gradazione, che modificavano la sua fisionomia. In manette è finito un magrebino, Haytham M’Sadak di 23 anni.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI