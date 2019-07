Le ronde del pulito

Ve lo ricordate, qualche anno fa, quando su tutti i giornali e i tiggì si sentiva quotidianamente parlare di ronde? Erano i tempi di Roberto Maroni ministro degli Interni del governo Berlusconi. E allora come ora, la sicurezza era in cima alla nostra agenda politica: oggi, una delle soluzioni prospettate è stato l’inasprimento della legittima difesa; nel 2009, invece, si era preferito strizzare l’occhio ai gruppi di residenti più o meno organizzati che pattugliavano le strade delle periferie. Tralasciando qualunque valutazione politica su un dibattito vecchio di dieci anni, quella richiesta di attenzione delle Istituzioni da parte dei cittadini pare persistere. Cambiano piuttosto gli obiettivi dello spontaneismo: non più la sicurezza, ma il semplice decoro urbano. Non si spiegherebbe altrimenti il fiorire di associazioni e comitati che, ramazza e sacco alla mano, scendono in strada per ripulire i marciapiedi dalla cartacce, le aiuole dai mozziconi di sigaretta, i muri dai graffiti. Si è partiti dal centro più aulico, quello di piazza San Carlo, con “PuliAmo Torino” si è passati alle vie alle spalle di Porta Nuova “Rilanciamo via Sacchi”. I metodi e le finalità sono i medesimi: restituire dignità alla prima Capitale d’Italia. Un intendimento certamente nobile che nasconde però un ammonimento ai nostri amministratori. Non è mai rassicurante quando i cittadini si sostituiscono alle Istituzioni che dovrebbero garantire certi servizi e e tutelare certi diritti. Neppure quando le ronde sono solo per il pulito.