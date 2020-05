Le “ronde”dei volontari continuano nei parchi. «A loro il nostro grazie»

La mappa che quotidianamente viene fornita dalla Regione sulla situazione di ogni singolo Comune, dice che a Grugliasco in questo momento ci sono 173 positivi.

Un numero fra i più alti dell’area ovest della cintura di Torino ma che per Roberto Montà, primo cittadino grugliaschese, deve essere letto sotto molteplici chiavi: «È un dato che raggruppa positivi residenti, positivi ospiti delle case di cura cittadine, positivi oss e del personale di ogni singola rsa, che operano qui ma vivono in altre cittadine. È un dato importante, che bisogna tenere ogni giorno bene a mente, soprattutto in questa Fase 2».

Già, la Fase 2. Per Montà non è preoccupante il «numero di persone che sono in giro, visto che aziende e attività hanno ripreso» bensì quanto sia «fondamentale fare attenzione ed evitare di tornare indietro. Per farlo c’è bisogno di sacrifici, di evitare assembramenti, mantenendo le distanze, di recarsi a casa di genitori e congiunti per brevi lassi di tempo, sempre indossando i dispositivi di sicurezza individuale».

