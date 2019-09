Le rubano il cellulare in negozio: commessa riconosce la ladra sul bus e la fa arrestare

Una romena di 32 anni è stata arrestata dagli agenti della Squadra Volante con l’accusa di furto aggravato. Nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, la donna, in compagnia della figlia minorenne, è entrata in un negozio di via Nicola Fabrizi. Qui, dopo aver osservato le calzature in esposizione, le due si sono mostrate interessate all’acquisto, insistendo, però, più volte per ricevere uno sconto. Quando sono uscite dal negozio, senza aver acquistato nulla, una commessa si è resa conto che il suo cellulare, appoggiato sul bancone, non era più lì. Nel frattempo madre e figlia si erano già allontanate anche dalla via.

RIVEDE LE LADRE SUL BUS

Terminato l’orario di lavoro, la vittima è salita a bordo dell’autobus per tornare a casa e qui ha incontrato le due donne, riconoscendo al contempo anche il suo cellulare. La vittima ha chiesto più volte, senza alcun esito, la restituzione del telefonino che la ragazzina ha poi nascosto nei suoi indumenti. Alla fermata Cibrario/Galvani madre e figlia sono scese dal bus, seguite dalla vittima che ha continuato a pretendere la restituzione del maltolto, chiedendo aiuto anche ad alcuni passanti.

ARRESTATA DAGLI AGENTI

Di lì a poco si è formato un capannello di persone e finalmente la commessa è tornata in possesso del suo cellulare. Sul posto sono giunti anche i poliziotti, nel frattempo allertati, che hanno tratto in arresto la trentaduenne, tra l’altro, gravata da alcuni precedenti di polizia.