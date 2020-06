Le rubano il telefono spruzzandole in faccia spray urticante: arrestato uno dei ladri

È circa l’una di notte in via Stampini e una donna che staziona in strada, vedendo transitare una pattuglia della Squadra Volante, inizia a sbracciarsi cercando di attirare l’attenzione degli agenti.

Ai poliziotti la donna racconta di due individui che, dopo averla presa alle spalle afferrandola per i capelli, l’hanno colpita con una serie di pugni. Intenzionati a rubarle il telefonino, i due le hanno spruzzato in faccia anche dello spray urticante e dopo averle sottratto l’oggetto, si sono dati alla fuga.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, gli agenti hanno rintracciato uno dei due soggetti, un cittadino romeno di 42 anni, intento a nascondersi sotto un furgone in via Beato Angelico. L’uomo è stato arrestato per rapina.