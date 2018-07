Le ruspe abbattono l’ex scuola. «In cantiere due nuovi palazzi»

Il Mario Enrico non esiste più. Le ruspe, entrate in azione a inizio mese, hanno quasi completato la demolizione dell’ex centro di formazione professionale di via Bardonecchia. Al suo posto nasceranno due palazzi, un giardino e dei percorsi ciclabili. Insomma, a Pozzo Strada se n’è andato un pezzo di storia, come testimoniano i post del gruppo Facebook “Cfp Mario Enrico Torino”, i cui membri sono ex allievi e professori. «Non doveva finire così», «rimarrà per sempre nei nostri ricordi» e «che tristezza dopo tanti anni passati lì» sono solo alcune delle frasi che confermano la nostalgia per la vecchia scuola. Ma c’è anche curiosità per il futuro. «Avremmo gradito un maggior coinvolgimento della Circoscrizione nella riqualificazione, dato che il progetto non ci è mai stato presentato», dichiara il consigliere dei Moderati della Tre, Nicolò Lagrosa.